==Fisco:Marattin,senza flat tax Terzo Polo può votare delega

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Il Terzo Polo potrebbe votare il disegno di legge delega sul fisco se fosse esclusa la flat tax.

Lo afferma in una intervista al Corriere della Sera il deputato Iv Luigi Marattin. L'impianto della riforma, spiega, "è lo stesso della delega Draghi. Poi ci sono alcune aggiunte positive e altre negative. Per esempio, l'approccio sul tema della riscossione è positivo. Non ci sono condoni. È vero che ci sono misure di favore come il concordato biennale preventivo, ma c'è anche l'accesso diretto all'anagrafe dei conti correnti: uno strumento efficace per la lotta all'evasione".

Di negativo, "il riferimento alla flat tax, anche se non compare tra i principi della delega, ma solo come obiettivo. In ogni caso, noi non siamo d'accordo e chiediamo al governo di togliere ogni riferimento all'aliquota unica. Inoltre, per noi la flat tax incrementale estesa ai dipendenti è un'inutile complicazione e proponiamo di sostituirla con la detassazione dei premi di produttività. Così come, al posto del taglio dell'Ires al 15% per le aziende che assumono sarebbe meglio rilanciare la decontribuzione sulle assunzioni".

E le coperture? "Per una riforma seria servono dai 10 miliardi in su. Il fatto che le deleghe non indichino la copertura è normale. Il governo ha 24 mesi per emanare i decreti attuativi e lì dovrà trovare le risorse necessarie".

Marattin condivide l'idea di ridurre a tre le aliquote Irpef: "23% fino a 28mila euro, 33% tra 28 e 50mila, 43% oltre.

Bisognerebbe ripartire da lì". (ANSA).