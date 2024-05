Fitto, sulla quinta rata Pnrr tutto procede bene, sono ottimista

"Non si è inceppato nulla. Stiamo lavorando bene con la commissione europea. La fase di verifica sta continuando ed io sono molto ottimista".

Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in videocollegamento nel corso di un incontro nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma.

"L'Italia - ha aggiunto - centrando la quinta rata è l'unica in Europa ad averla raggiunta tra quei Paesi che ne hanno dieci.

Per la quinta rata è meglio qualche giorno in più ma centrare tutto e fare bene. Per la sesta rata stiamo lavorando e rispetteremo i tempi previsti".



