Confcommercio, presidente Sangalli ad assemblea Cosenza

(ANSA) - COSENZA, 27 GEN - "Il ruolo dei corpi intermedi nel rilancio del Mezzogiorno". Questo il titolo scelto per l'assemblea pubblica di Confcommercio Cosenza che si terrà il prossimo 1 febbraio alle 15 nella Sala Mancini della Camera di Commercio di Cosenza.

L'assemblea vedrà la partecipazione del presidente nazionale di Confcommercio Carlo Sangalli, che torna in Calabria a Cosenza per la terza volta. Insieme a lui oltre ai vertici provinciali di Confcommercio saranno presenti anche gli esponenti delle istituzioni politiche, civili e militari.

Dopo i saluti di benvenuto del sindaco di Cosenza Franz Caruso e della presidente della provincia di Cosenza Rosaria Succurro, interverranno il presidente di Confcommercio Cosenza, Klaus Algieri e il presidente della Regione, Roberto Occhiuto. Le conclusioni saranno affidate al presidente Sangalli.

Durante l'Assemblea verranno inoltre premiate alcune imprese appartenenti al sistema Confcommercio, per la loro storia e per le iniziative avviate. (ANSA).