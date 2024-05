Le Borse in Asia salgono, guidate dai tecnologici e i listini in Cina, alla ripresa dopo tre giorni di pausa, guidano la seduta. Shanghai sale dell'1,09%, Shenzhen del 2%, Hong Kong guadagna lo 0,33 per cento. Giappone, Corea del Sud e Tailandia sono chiusi per festività.



