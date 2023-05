'Ipotesi stop a cabinovia di Trieste'. Comune, si va avanti

(ANSA) - TRIESTE, 24 MAG - Abbandonare la realizzazione della cabinovia tramviaria a Trieste, che collegherebbe il centro città con il Carso, attraverso il Porto vecchio (4,2 km): secondo quanto riporta il Sole24ore, è una delle ipotesi di cui si starebbe discutendo al ministero delle Infrastrutture nell'ambito di una revisione generale dei progetti finanziati dal Pnrr.

A quanto si apprende, informazioni su un possibile alt all'opera, sostenuta in gran parte con i fondi del Pnrr, non sono però giunte al Comune di Trieste, che questa mattina ha nuovamente contattato il ministero per chiedere delucidazioni.

Dal dicastero sarebbero però giunte rassicurazioni in merito alla procedura.

La cabinovia, sottolinea il Comune, è un progetto del governo italiano, che l'ente locale sta portando avanti. Rientra nei piani prioritari ed è già stato finanziato in toto. L'iter, fanno sapere dal Comune, sta rispettando tutti i tempi e la realizzazione dei lavori è già stata aggiudicata al Rti Leitner spa, Cogeis spa, Icop spa e Step Impianti srl. Al momento è in corso la conferenza dei servizi istruttoria, precisa il Comune, relativa alla Vas e alla Vinca.

Il costo dell'opera si aggira attorno ai 62 milioni di euro.

Si tratta di un'iniziativa sostenuta dal Comune, ma contestata da una parte dell'opinione pubblica che si è riunita in un comitato, dando vita anche a proteste in piazza. (ANSA).