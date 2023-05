Mit convoca Regione e F2i su fusione degli aeroporti sardi

(ANSA) - CAGLIARI, 26 MAG - Era stata fissata per mercoledì 31 maggio, ma le ultime vicende sulla fusione degli aeroporti del Nord Sardegna sotto l'insegna F2i hanno convinto ad accelerare: il ministero dei Trasporti ha convocato per questa mattina alle 11 in videoconferenza tutte le parti interessate al progetto di fusione delle società di gestione degli aeroporti di Alghero e Olbia per cercare di dipanare la matassa.

Il vice ministro Galeazzo Bignami, che ha le deleghe sul settore aereo e aeroporti, ha invitato la Regione, con il governatore Christian Solinas, l'assessore Antonio Moro e il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, l'Enac e i rappresentanti del Fondo F2i, sarà presente anche il deputato e presidente della commissione Trasporti della Camera, Salvatore Deidda.

L'accelerazione è dovuta dalla data dell'assemblea straordinaria dei soci dei due gestori, convocata per il 29 maggio, durante la quale si dovrebbe procedere formalmente all'operazione. Poche settimane fa l'Enac aveva inviato una lettera con parere negativo sulla fusione, accogliendo le contestazioni della Regione sulla quantità di quote pubbliche spettanti al termine dell'operazione. Ma la stessa F2i aveva chiarito come, a fusione terminata, le quote pubbliche tra Regione, Camere di commercio e Sfirs, supererebbero il 20% delle azioni. (ANSA).