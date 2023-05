Linda Yaccarino sarà la nuova a.d. di Twitter

(ANSA) - NEW YORK, 12 MAG - Linda Yaccarino è stata scelta da Elon Musk come amministratore delegato di Twitter. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti. La manager si è dimessa da NBCUniversal e si appresta a prendere il timone della società che cinguetta, aprendo un nuovo capitolo per la piattaforma. Il suo arrivo potrebbe stemperare i timori degli inserzionisti di Twitter.

