Borsa: Milano ed Europa in parità,attesa per Bank of England

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - Piazza Affari si riporta in parità (+0,05%) in un clima improntato alla cautela che ha visto anche gli altri indici europei partire in calo e ora in miglioramento (Parigi -0,06%, Francoforte -0,16%). Sostenuti dai futures su Wall Street, positivi all'indomani della decisione della Fed, le Borse europee registrano l'intervento della Banca centrale svizzera, che ha alzato i tassi dello 0,5%, e attendono più tardi la Bank of England alle prese con una inflazione che non dà segni di voler rallentare.

A Milano corre Inwit (+4%) sulle ipotesi che la società sia nel mirino di qualche fondo a partire da Ardian. Bene anche Mps (+1,36%) e Poste (+1%) con anche le altre banche in recupero: Bper +0,55%, Unicredit +0,47%.

Male invece Italgas (-1,27%), Cnh e Diasorin entrambe in calo dell'1%. (ANSA).