Spread Btp Bund fermo in zona 133 punti dopo dati sul Pil

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Sostanzialmente fermo, poco sotto i 113 punti, lo spread Btp-Bund dopo la diffusone attesa dei dati Istat sul Pil italiano, stimato a -8,8% nel 2020, lievemente migliore rispetto alle attese del governo (-9% nella Nota di aggiornamento al Def), mentre si aspettano via via quelli degli altri Paesi europei e dell'Eurozona nel suo complesso.

Dopo un'apertura in lieve rialzo a 114 punti, lo spread nelle prime fasi di contrattazione era già sceso lievemente sotto 113 punti base, dove è rimasto. Il rendimento del decennale è fermo allo 0,63%. (ANSA).