Valditara: 'Impropria' la lettera della preside sul fascismo. Insorge l'opposizione, critiche dall'Anpi

"E' una lettera del tutto impropria, mi è dispiaciuto leggerla, non compete ad una preside lanciare messaggi di questo tipo e il contenuto non ha nulla a che vedere con la realtà: in Italia non c'è alcuna deriva violenta e autoritaria, non c'è alcun pericolo fascista, difendere le frontiere non ha nulla a che vedere con il nazismo o con il nazismo. Sono iniziative strumentali che esprimono una politicizzazione che auspico che non abbia più posto nelle scuole; se l'atteggiamento dovesse persistere vedremo se sarà necessario prendere misure". Lo ha detto a Mattino 5 il ministro Valditara riferendosi alla preside del liceo di Firenze, Annalisa Savino.

LE CRITICHE DELL'ANPI

"La lettera della preside è un esempio di sensibilità civile e di pedagogia repubblicana. L'attacco del ministro Valditara contro di lei è inaccettabile. La velata minaccia di future misure disciplinari è la spia del clima di autoritaria intolleranza che questo governo sta promuovendo e diffondendo alzando il clima di tensione nel Paese", afferma il presidente dell'Anpi, Gianfranco Pagliarulo.

L'OPPOSIZIONE INSORGE

Le parole del ministro sono state fortemente criticate anche dagli esponenti dell'opposizione. Il Pd chiede che il ministro Valditara riferisca in Parlamento. "Venga con urgenza in Aula a spiegare perché ha censurato la preside Annalisa Savino e non abbia assunto una posizione chiara sui fatti di sabato Firenze", ha chiesto la capogruppo del Pd a Montecitorio Debora Serracchiani.

"È incredibile. Il ministro dell'Istruzione anziché condannare con fermezza l'aggressione squadrista e fascista e anziché esprimere solidarietà nei confronti degli studenti aggrediti, se la prende con la preside", affermano gli esponenti del Movimento 5 Stelle in Commissione Istruzione di Camera e Senato.

La preside resta in silenzio per "evitare di alimentare ancora la già grande sovraesposizione mediatica a proposito di questioni che, seppur attinenti alla scuola e al suo ruolo nella società, tuttavia diventano facile oggetto di polemica e di strumentalizzazione". Così una nota letta da una docente per conto della preside Savino, criticata dal ministro Valditara. "La dirigente ringrazia - così la nota - ma non ha intenzione di aggiungere" altro al messaggio della comunicazione, e a quanto detto ai media ieri, messaggio che era rivolto ai suoi studenti "a cui si deve dedicare con attenzione ogni giorno": "A loro è arrivato, forte e chiaro".

L'aggressione di sabato ha alimentato la solidarietà di molti dirigenti scolastici cittadini, che hanno preso le distanze da ogni tipo di violenza.

Firenze, pugni e calci davanti al liceo Michelangiolo

IL MESSAGGIO DELLA PRESIDE

In un messaggio rivolto ai suoi studenti, la preside del liceo Leonardo da Vinci, Annalisa Savino ha ricordato: "Il fascismo in Italia non è nato con le grandi adunate da migliaia di persone. E' nato ai bordi di un marciapiede qualunque, con la vittima di un pestaggio per motivi politici che è stata lasciata a sé stessa da passanti indifferenti". E ha aggiunto: "Chi decanta il valore delle frontiere chi onora il sangue degli avi in contrapposizione ai diversi, continuando ad alzare muri, va lasciato solo, chiamato con il suo nome, combattuto con le idee e con la cultura. Senza illudersi che questo disgustoso rigurgito passi da sé. Lo pensavano anche tanti italiani per bene cento anni fa ma non è andata così".

LE INDAGINI PROSEGUONO

Perquisizioni della Digos a Firenze e a Fiesole nelle case dei sei esponenti di Azione Studentesca, tra i 16 e i 21 anni, indagati per violenza privata aggravata e lesioni. Sono stati sequestrati cinque telefoni cellulari e qualche volantino. La nuova accusa di lesioni viene ipotizzata ora dopo che la procura ha acquisito un referto di pronto soccorso per una prognosi di guarigione di sette giorni data a uno studente colpito davanti al liceo. "Dalla prossima settimana i miei assistiti saranno ascoltati nelle due procure, risponderemo alle domande e diremo la nostra versione sui fatti accaduti", ha detto l'avvocato Sonia Michelacci, difensore dei sei giovani di Azione Studentesca indagati.