Boom di prenotazioni su Airbnb, acquistate 100 milioni di notti

Nonostante le preoccupazioni per il rallentamento economico e l'aumento dei prezzi, l'estate ha fatto segnare al portale online dell'alloggio Airbnb un record di prenotazioni per questa estate: 104 milioni di notti ed esperienze di viaggio sono state acquistate da aprile a giugno.

Lo riporta la Bbc citando l'azienda.

I soggiorni di lunga durata hanno registrato una rapida crescita, spinti anche dall'aumento del lavoro a distanza. Ma anche i viaggi internazionali e le visite delle città sono ripresi dopo la frenata causata dalla pandemia. La società ha affermato che questa stagione estiva è la più redditizia di sempre.

Airbnb ha quindi assicurato agli investitori di essere ben pronta per qualsiasi cosa possa colpire l'economia. La domanda di viaggi rimane più forte in Nord America, dove le prenotazioni sono aumentate del 37% rispetto al 2019. La crescita in Europa è in ritardo, danneggiata anche dalla sterlina debole.

