Vasto incendio a Roma, cittadini: 'Sentiti boati ed esplosioni'

Un vasto incendio è divampato questo pomeriggio a Roma nella zona di via Casilina e sta interessando vari autodemolitori in via Palmiro Togliatti. La densa nube di fumo è visibile in tutto il quadrante est della Capitale compresa l'area di Centocelle, Cinecittà e il quartiere Appio.

La nube nera sprigionata dal maxi incendio minaccia alcuni palazzi sospinta dal vento. Nessuna persona è rimasta coinvolta, sul posto stanno operando mezzi e autobotti.

"Ѐ una situazione drammatica. Il fuoco non è stato ancora circoscritto e grazie al vento sta raggiungendo anche la zona di via Papiria. Invitiamo i cittadini a tenere le finestre chiuse ed ad utilizzare le mascherine anche in strada nella zona interessata dalla densa nube di fumo". Lo ha detto il presidente del V municipio di Roma, Mauro Caliste, in riferimento al vasto incendio che sta interessando l'area est di Roma.

Gravi i disagi legati alla nube di fumo scaturita dall'incendio. Chiuso il tratto di strada della Togliatti tra l'intersezione con via Papiria e via Casilina.

In base a quanto riferiscono i vigili del fuoco il rogo è partito intorno alle 16.50 all'altezza di via Casilina. Le fiamme avrebbero interessato anche un'area abbandonata accanto al parco archeologico di Centocelle.

Molti cittadini segnalano sui social di avere sentito delle "esplosioni" provenire dal vasto incendio che sta interessando la zona del parco di Centocelle a Roma.

L'altissima nube di fumo nero è visibile anche dal centro di Roma, compreso il Circo Massimo. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, anche carabinieri, polizia e agenti della Polizia Locale.

GIÀ 60 ETTARI IN FUMO NEL SASSARESE, CASE EVACUATE

Incendio a Sassari Intanto, non accenna a placarsi la forza del vasto incendio che nella tarda mattina di oggi è divampato intorno alle campagne tra la frazione di Tottubella a Sassari e località Nuraghe Bonassai. Le fiamme sono partite poco prima delle 13 nel territorio di Sassari e nelle ultime ore, sospinte dal forte vento, hanno percorso almeno 60 ettari "saltando" la strada statale 291.

Diverse le aziende e le abitazioni evacuate, tutte le zona attorno alla statale. Le operazioni di spegnimento dal cielo avvengono grazie a due Canadair e altrettanti elicotteri antincendio del Corpo forestale che stanno facendo la spola tra gli incendi e lo specchio di mare antistante Alghero per caricare acqua e scongiurare il peggio, cioè che le fiamme si propaghino all'interno nell'area industriale della Riviera del Corallo. Imponente lo spiegamento di forze anche a terra: oltre ai forestali stanno intervenendo i vigili del fuoco, Forestas, e le associazioni di Protezione civile.

UN INCENDIO ANCHE IN MAREMMA

Un incendio boschivo si è sviluppato anche in località il Terzo, nel comune di Roccastrada (Grosseto) in Maremma. Le fiamme partite dalla strada provinciale in prossimità di un abitazione si sono rapidamente estese ai terreni coltivati ad olivi e alle vigne, andando poi ad interessare anche un bosco di macchia mediterranea.