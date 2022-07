A Roma anche un rogo dei libri, brucia la bancarella 'del Professore'

Un pezzo di storia di Roma va in fumo. "La bancarella del professore", storico banco di libri usati in Piazzale Flaminio, è stato divorato dalle fiamme questa mattina.

L'incendio - che ha tutte le caratteristiche di una azione dolosa - in pochi minuti ha bruciato centinaia di volumi rendendo quel posto, frequentato sia da intellettuali che da semplici appassionati, un cumulo di cenere.

Ad allertare i vigili del fuoco, intorno alle 5 di sabato mattina, alcuni passanti. "Sta bruciando tutto, correte". Sul posto è arrivata una squadra con una autobotte, nello stremo tentativo di mettere in salvo almeno una parte dei volumi. Le fiamme però avevano già distrutto quasi tutto, a cominciare dalla struttura che da anni proteggeva quei libri usati.

Su quanto accaduto è al lavoro la polizia che come da prassi invierà una informativa in Procura. La pista dell'azione volontaria sembra la più accreditata e risposte in tal senso potrebbero arrivare dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

La notizia dell'incendio alla "bancarella" è immediatamente arrivata sui social. Decine i commenti di condanna per quanto avvenuto ma anche molte le proposte per iniziative a sostegno del proprietario.

"E' un anziano signore, è letteralmente in lacrime - scrive su twitter, Leonetta Bentivoglio, giornalista e scrittrice -. Robe da nazisti". Non è escluso che il quartiere possa organizzare una colletta per poter ricostruire, in tempi brevi, quell'angolo di cultura a due passi da Piazza del Popolo.

"Portiamogli tutti i nostri libri - scrive un altro utente -, basta decidere il giorno a l'ora". Una proposta accolta con entusiasmo da molti. "Non sono di Roma - aggiunge Serena - ma se ci fossero delle iniziative per aiutare il proprietario in qualche modo vorrei farlo".