Maneskin, il grande giorno al Circo Massimo

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - Mancano poco al grande giorno dei Maneskin, quello che li vede tornare nella loro città dopo successi e premi raccolti in tutto il mondo e dopo la partecipazione ai più grandi festival, nel luogo più iconico: il Circo Massimo. Ad attenderli 70mila persone, con il live sold-out da mesi.

Il ritorno a Roma, dopo la straordinaria doppia esibizione al Coachella e la partenza del tour estivo, è stato preceduto da altri due appuntamenti italiani: all'Arena di Verona e allo Stadio G. Theghil di Lignano Sabbiadoro.

La rock band capitanata da Damiano ha preparato uno show energico di due ore, durante le quali la scaletta ripercorrerà ogni tappa fondamentale della band: dai primi brani che li hanno fatti conoscere al pubblico, come "Chosen" (doppio platino) e "Torna a casa" (cinque volte platino), fino agli ultimi grandi successi che hanno aperto loro le porte del mondo, con "Zitti e Buoni" (cinque dischi di platino), "Coraline" (disco di platino) e "Mammamia" (disco d'oro), fino al nuovo singolo "Supermodel" (disco d'oro).

L'estate vede i Maneskin protagonisti di un tour che ha già toccato il Rock Am Ring & Rock Im Park, l'Open'er Festival e proseguirà con il Reading & Leeds Festival, Lollapalooza (a Parigi e Chicago), Rock Werchter, passando anche per il Rock in Rio in Brasile e il Summer Sonic in Giappone.

Il 2022 segnerà poi l'inizio del loro primo tour mondiale: il Loud Kids Tour (56 concerti, oltre alle date estive in corso) li porterà, dall'autunno, nei principali club e palasport del Nord America e Europa, oltre che nei più importanti palazzetti italiani. (ANSA).