Delitto Gucci, salgono a otto gli indagati sull'eredità di Patrizia Reggiani

Salgono a otto gli indagati nell'inchiesta della Procura di Milano sulla gestione del patrimonio di svariati milioni di euro lasciato in eredità da Silvana Barbieri alla figlia Patrizia Reggiani, l'ex moglie dello stilista Maurizio Gucci.



E' quanto emerge dall'avviso di conclusione delle indagini notificato oggi nei confronti, tra l'altro, dell'ex amministratore di sostegno della signora Reggiani l'avvocato Daniele Pizzi, e la allora compagna di cella Loredana Canò. Le accuse a vario titolo sono di circonvenzione di incapace, peculato, furto, corruzione e induzione indebita.



Nel 1998 la Reggiani è stata condannata in via definitiva a 26 anni di carcere come mandante dell'omicidio del marito.