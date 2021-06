ANSA-IL-PUNTO/COVID: si svuotano ospedali sardi, zero morti

(ANSA) - CAGLIARI, 24 GIU - La Sardegna conferma nei dati la zona verde europea, conquistata la settimana scorsa. Secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe, infatti, nella settimana tra il 16 e il 22 giugno si è registrata una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (151) evidenziando una diminuzione del 58,4% dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente. La media giornaliera di persone testate per 100.000 abitanti nel periodo preso in considerazione (12 maggio-22 giugno) è pari a 105 sopra la media italiana che si attesta sui 101. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 16 nuovi contagi (ieri 18) su 3.055 tamponi eseguiti, con un tasso di positività dello 0,5%. Non si registrano nuovi decessi, mentre gli ospedali continuano a svuotarsi con 42 pazienti in area medica (-11 rispetto al monitoraggio precedente) e 5 in terapia intensiva (+1). E anche l'ultimo Comune rimasto in lockdown per 20 giorni, Aritzo, riapre dopo gli ultimi dati positivi comunicati dalle autorità sanitarie del Nuorese.

Intanto c'è il via libera della Regione ai test per la rilevazione del virus Sars-Cov-2 anche in farmacia, dove è atteso anche l'avvio della campagna di vaccinazione dopo il via libera della Regione.

E proprio sul fronte delle somministrazioni, secondo Gimbe, l'Isola è poco sotto la media nazionale per la percentuale di popolazione vaccinata con ciclo completo che è pari a 24,5% (a cui aggiungere un ulteriore 29,4% solo con prima dose), mentre nel Paese si attesta sul 27,6% (più un 26,5% con solo una dose).

Nel frattempo la regione conferma la nuova accelerata sulle somministrazioni: 20.395 nelle ultime 24 ore delle quali 6256 prima dose e 14.139 richiami che portano il dato complessivo delle inoculazioni a quota 1.259.208, cioè l'83,7% delle 1.504.095 dosi consegnate.

Un'ulteriore accelerazione è attesa dal 29 giugno quando anche anche gli over 12 anni residenti in Sardegna potranno prenotarsi per la prima somministrazione. (ANSA).