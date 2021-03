Mattarella visita l'hub vaccinale alla Nuvola di Fuksas con Zingaretti

Visita in mattinata del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al centro vaccinale allestito alla Nuvola di Fuksas all'Eur. Ad accompagnare il Capo dello Stato nella visita di circa mezz'ora è stato il governatore del Lazio Nicola Zingaretti.

Mattarella ha visitato la sala d'attesa, la sala del Triage, quella per la somministrazione dei vaccini, per l'attesa post-vaccinale e, infine, lo spazio dedicato al rilascio del certificato vaccinale. Presenti oltre a Zingaretti, a Fuksas e alla moglie Doriana, anche l'ad di Eur Spa Antonio Rosati, l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato, il dg dell'As Rm2 Fori Degrassi. Il presidente Mattarella si è complimentato per l'organizzazione e l'efficienza del centro.

Mattarella, al termine della visita all'hub vaccinale, mentre si stavano effettuando alcune vaccinazioni è stato applaudito da lavoratori e cittadini presenti. Il capo dello Stato, a quanto riferisce chi era presente, ha rivolto diverse domande sul funzionamento della struttura e ha salutato da lontano i presenti rivolgendo un messaggio di speranza: "Teniamo duro, ce la faremo".

"Oggi abbiamo accolto il Presidente Mattarella alla Nuvola di Fuksas che ospita uno dei più grandi centri per somministrare i vaccini anti Covid in Italia. Lo ringrazio per questo atto di sensibilità e vicinanza verso le operatrici e gli operatrici della sanità del Lazio impegnati nella grande campagna vaccinale in questo luogo simbolo dell'Italia, dove si può arrivare fino a 4 mila somministrazioni al giorno. Con gli altri centri vaccinali è una vera fabbrica della speranza". Così il governatore del Lazio Nicola Zingaretti.

"Il Lazio è rimasto in zona gialla e questo è importante per la nostra economia, ma continuiamo a tenera alta la guardia e a rispettare le regole. La campagna vaccinale va avanti, liberiamo l'Italia dal Covid per tornare a vivere". Così il governatore del Lazio Nicola Zingaretti.

Zingaretti questo pomeriggio inaugurerà un altro centro vaccinale con il ministro della Salute Roberto Speranza alla stazione Termini di Roma.

Scotti: 'Solo 10 vaccini per medico a settimana. Ritardi regioni' - Solo 10 dosi di vaccino anti-Covid a settimana: sono quelle al momento disponibili per ogni medico di famiglia nelle regioni in cui si è avviato il coinvolgimento dei camici bianchi nella campagna di vaccinazione. Lo spiega all'ANSA il segretario della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg) Silvestro Scotti, precisando che sono ancora poche le regioni partite con la vaccinazione negli studi o asl sulla base di accordi territoriali. In questa prima settimana, "stimiamo in circa 100mila le dosi arrivate ai medici nelle regioni partite. Un numero ancora scarso, mentre va sottolineato il ritardo di varie regioni", afferma.