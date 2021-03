Vaccini: Commissario-P.Civile, rafforzare coordinamento

Rafforzare in ogni Regione i tavoli di coordinamento tra i referenti sanitari e quelli di protezione civile che, avvalendosi del personale della struttura del Commissario e del Dipartimento della Protezione Civile, dovranno fornire un quadro di sintesi delle singole realtà regionali sulla campagna vaccinale. È quanto è emerso al termine del Comitato operativo della Protezione Civile convocato dal capo Dipartimento Fabrizio Curcio d'intesa con il Commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo

- Intervenire per potenziare la capacità di risposta dei singoli territori, in particolare nella distribuzione e somministrazione dei vaccini, anche in vista del prossimo incremento di dosi disponibili. È quanto è stato deciso nel corso del Comitato operativo della Protezione Civile convocato dal capo Dipartimento Fabrizio Curcio d'intesa col Commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo. Nel corso della riunione si è fatta una "ricognizione puntuale" di quanto fatto finora dalle Regioni anche con l'obiettivo di garantire un'efficiente pianificazione e valutare su quali ambiti intervenire