Speranza,intesa con medici specializzandi per vaccinazioni

"Grazie a tutti i medici specializzandi del nostro Paese che hanno unitariamente sottoscritto l'intesa con governo e regioni per partecipare attivamente alla nostra campagna di vaccinazione covid". Lo afferma su Fb il ministro della Salute Roberto Speranza. "È un altro passo avanti - sottolinea - che ci rende più forti nella sfida decisiva dei prossimi mesi". (ANSA).

Bonaccini, bene medici specializzandi, così si velocizza- "I medici specializzandi parteciperanno alle attività di somministrazione dei vaccini contro il covid a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione. E' una buona notizia per tutti coloro che sono impegnati nell'accelerazione della campagna vaccinale in corso che da oggi ha un prezioso strumento in più". Lo dice il Presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini che ha firmato oggi con i Ministri Speranza e Messa e i rappresentati dei medici di formazione specialistica.