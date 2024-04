25 aprile: Piantedosi, grati a forze di polizia, gestiti cortei

"Anche oggi va espresso un grato riconoscimento per la grande professionalità degli operatori delle Forze di polizia che in una giornata così impegnativa e importante hanno garantito in tutta Italia un regolare svolgimento delle celebrazioni della Festa della Liberazione. Le Forze dell'ordine ancora una volta con dedizione ed equilibrio hanno saputo gestire molteplici situazioni difficili nelle manifestazioni che si sono svolte in varie città, confermando di essere un imprescindibile presidio di democrazia e libertà per il nostro Paese". Lo dichiara il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA