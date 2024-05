Auto finisce in una scarpata, un morto e tre feriti gravi

È di un morto e tre feriti gravi, di cui uno in condizioni disperate, il bilancio di un incidente avvenuto alle 15 a Luino, in provincia di Varese, lungo la Strada Provinciale 61 che porta a Cremenaga. La dinamica è in fase di ricostruzione. Quattro le auto coinvolte nello schianto.

Una nell'impatto è scivolata per tre metri lungo la scarpata che costeggia la diga di Creva. Sette le persone coinvolte: uno dei feriti in modo grave è rimasto incastrato nell'abitacolo della vettura caduta nel dirupo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Luino, gli agenti della Polizia Locale e i mezzi del 118 con due elicotteri.



