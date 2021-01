Morta la balena rimasta bloccata nel porto di Sorrento

Non ce l'ha fatta la balenottera che ieri pomeriggio si era arenata nel porto di Sorrento. Lo comunica l'Area Marina Protetta di Punta Campanella a seguito del sopralluogo effettuato questa mattina dai sub della Capitaneria di Porto di Sorrento. La carcassa del mammifero è stata individuata a circa 20 metri di profondità. Sul posto anche la Stazione zoologica Anton Dohrn, oltre la Capitaneria e l'Area Marina Protetta. Si attende l'Asl per organizzare il difficile recupero dell'animale. Ieri si era tentato il soccorso del cetaceo nella speranza che riuscisse a riprendere il largo, ma così non è stato.