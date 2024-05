Incendio in Friuli distrugge abitazione di 4 piani

Da poco dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco stanno intervenendo con 3 squadre, 2 autoscale, 3 autobotti, giunte dai distaccamenti di Tolmezzo, Rigolato e Santo Stefano di Cadore (Belluno), e dalla sede centrale di Udine, per l'incendio di uno stabile di 4 piani fuori terra in Borgata Mulbach, a Sappada (Udine).

All'arrivo sul posto dei soccorritori, l'incendio si era già propagato all'intera struttura in legno e le squadre, impossibilitate a entrare all'interno dello stabile hanno iniziato le operazioni di spegnimento lavorando dall'esterno.

Al momento non risultano persone coinvolte in quanto l'edificio incendiato è una casa per vacanze che in questo periodo è vuota.

I vigili del fuoco, per spegnere l'incendio hanno operato tutta la notte e al momento sono in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dello stabile.

Sono ancora in fase di accertamento le cause dell'incendio.





