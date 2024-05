Osservatorio amianto, 'fare piena luce sulla morte di Di Mare'

"Come Osservatorio nazionale amianto chiederemo al procuratore di Roma che venga fatta piena luce e giustizia sulla morte inaccettabile e ingiusta di Franco Di Mare anche per il trattamento ricevuto dalla Rai che lui stesso ha denunciato". A dirlo Ezio Bonanni, Presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto.

"Come Osservatorio proseguiremo la battaglia di giustizia e raccogliamo il testimone dell'impegno di Franco Di mare contro l'amianto" aggiunge Bonanni.

"Sono reati perseguibili d'ufficio e come associazione siamo pronti a costituirci come parti offese. Chiederemo che i responsabili della morte di Di Mare siano individuati e puniti", aggiunge.



