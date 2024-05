Processo mascherine cinesi, chiesti risarcimenti milionari

Si è svolta in tribunale a Bolzano l'udienza preliminare per il caso delle "mascherine cinesi", con la costituzione di parte civile da parte dell'Avvocatura di Stato, che rappresenta il Ministero della Salute, la Protezione civile e l'Azienda sanitaria altoatesina. Gli indagati sono Florian Zerzer e Patrick Franzoni dell''Asl, Christoph Engl e il gruppo Oberalp, per i quali la Procura aveva chiesto già lo scorso novembre il rinvio a giudizio.

Le ipotesi di reato, a vario titolo, sono di frode nelle pubbliche forniture ai danni di Asl e Protezione civile per le due partite di dispositivi di protezione individuale (da 9,6 e 28,2 milioni) fatte arrivare dalla Cina tramite Oberalp, e poi dichiarate inutilizzabili dall'Inail.

La Protezione civile chiede ora un risarcimento danni di 1,4 milioni di euro e l'Azienda sanitaria chiede 6,6 milioni di euro, ma gli avvocati difensori hanno contestato la costituzione di parte civile per una serie di motivi tecnici. L'udienza è stata quindi rinviata al prossimo 12 luglio.



