Lirico Cagliari: il "Concerto di Natale" nelle chiese

(ANSA) - CAGLIARI, 20 DIC - Tour natalizio per il Coro del Teatro Lirico di Cagliari, diretto da Giovanni Andreoli. Si esibirà nelle chiese di Sestu, Dolianova e Monserrato, con il tradizionale "Concerto di Natale".

Si parte mercoledì 21 dicembre, alle 20, nella Chiesa di Nostra Signora delle Grazie di Sestu. L'accompagnamento al pianoforte è affidato ad Andrea Mudu.

Il programma musicale prevede l'esecuzione di: Naschid'est in sa cabanna di Agostino Sanna (testo di Pietro Casu); Christnacht di Friedrich Heinrich Himmel (testo di Robert Eduard Prutz); Joy to the World di Georg Friedrich Händel (testo di Isaac Watts); Tu scendi dalle stelle di Alfonso Maria de' Liguori (arrangiamento di Giuseppe Tiralongo); Panis Angelicus di César Franck; O Holy Night di Adolphe-Charles Adam (testo di John Sullivan Dwight); Stille Nacht, heilige Nacht di Franz Gruber (testo di Joseph Mohr); Have Yourself a Merry Little Christmas di Hugh Martin (testo di Ralph Blane); Deck the Halls di Anonimo; White Christmas di Irving Berlin; Jingle Bells di James Pierpont.

Il "Concerto di Natale", inserito in "Un'Isola di Musica 2022", rassegna musicale del Lirico nei centri della Sardegna, viene replicato giovedì 22 dicembre alle 20, nella Cattedrale di San Pantaleo di Dolianova e venerdì 23, alle 19.30, nella Chiesa di San Giovanni Battista de La Salle di Monserrato. Lo spettacolo, con ingresso è libero, ha una durata complessiva di circa 50 minuti. (ANSA).