Con la moto fuori strada, muore 24enne nel Cagliaritano

È finito fuori strada con la moto e la due ruote ha preso fuoco. Incidente mortale oggi pomeriggio lungo la litoranea a Quartu Sant'Elena, un 23enne di Sinnai ha perso la vita. La dinamica è ancora in fase d'accertamento da parte degli agenti della polizia locale di Quartu. L'incidente è avvenuto poco prima delle 18. Il centauro stava percorrendo la litoranea in sella alla sua moto quando, arrivato nel tratto di via Liguria, per cause non accertate, ha perso il controllo, finendo fuori strada. La moto ha preso fuoco e il giovane è stato sbalzato sul terreno. Immediata la richiesta di soccorsi da parte degli automobilisti in transito e l'arrivo sul posto della polizia locale, dei vigili del fuoco, degli agenti del Commissariato di polizia di Quartu e del 118. Purtroppo nonostante l'arrivo dei soccorsi per il 24enne non c'è stato nulla da fare.



