Trovato morto a Palermo il marito dell'eurodeputata Donato

L'architetto Angelo Onorato, titolare di un negozio di arredamenti e marito dell'eurodeputata della Democrazia Cristiana Francesca Donato, è stato trovato morto a Palermo nella propria auto nella zona di via Ugo La Malfa. "Hanno ucciso mio marito Angelo" ha detto l'eurodeputata, e vice segretaria della Dc, parlando con alcuni amici che l'hanno chiamata per capire se la vittima fosse realmente il marito, Angelo Onorato. Onorato è stato trovato con una fascetta di plastica che gli stringe il collo. La moglie non aveva più notizie di lui dalle 11. Sembra che l'imprenditore avesse un appuntamento con qualcuno e che quello nei pressi di via Ugo La Malfa, dove è stata trovata l'auto, fosse il luogo scelto per parlare. Sul ritrovamento del cadavere indaga la polizia



Riproduzione riservata © Copyright ANSA