Nasconde nel garage a Quartu Sant'Elena 12 chili di droga

Era sottoposto all'obbligo di firma dopo che la polizia ad aprile lo aveva trovato in possesso di oltre mezzo chilo di droga, ma nonostante questo aveva nascosto nel suo garage altri 12kg di marijuana. Lo hanno scoperto i poliziotti della sezione falchi della squadra mobile di Cagliari che hanno arrestato un 55enne per detenzione e spaccio di droga. L'uomo era già sottoposto all'obbligo di firma e i poliziotti lo tenevano d'occhio. Avevano notato che stava trasportando nel suo garage a Quartu Sant'Elena numerosi effetti personali. Sabato hanno deciso di effettuare una perquisizione a sorpresa trovano la droga. "Nel locale gli operatori della Polizia di Stato - spiegano dalla Questura - hanno rinvenuto diversi voluminosi involucri in cellophane contenenti marijuana essiccata, insieme a 21 panetti della stessa sostanza, già lavorati e messi sottovuoto, per un peso totale di oltre 12 chilogrammi e mezzo". L'uomo adesso si trova in carcere a Uta.





