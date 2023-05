Comunali: ad Assemini ballottaggio incerto, anche ricorso al Tar

È ancora tutto in bilico per il risultato elettorale del Comune di Assemini: in ballottaggio c'è sicuramente Mario Puddu, l'ex sindaco grillino ora sostenuto da civiche e parte del centrodestra, ma sullo sfidante non c'è ancora certezza.

Diego Corrias, in corsa per il centrosinistra, ha ottenuto 3.211 voti, solo 9 in più di Niside Muscas (Fi, Fdi e Lega) che si è fermata a 3.202. Ma l'esito dello spoglio ha consegnato anche 21 schede contestate che la commissione elettorale deciderà, domani alle 16, a chi assegnare. In entrambi gli schieramenti sono però pronti i ricorsi al Tar sulle 309 schede nulle certificate nei verbali dello spoglio.

Lo anticipa la coordinatrice regionale di Fdi Antonella Zedda che ripone "tanta speranza" nell'esito finale: "Ricorrendo al Tar siamo certi che sarà Niside Muscas a concorrere per la carica di sindaco", sottolinea. Sull'esito degli altri Comuni la Zedda è soddisfatta: "Fdi elegge alcuni sindaci, tra cui Emilio Serra a Gesturi che a 24 anni è il più giovane della Sardegna - spiega -, ma un po' di rammarico per Iglesias, perché il centrodestra separato ha fatto sì che Usai vincesse al primo turno".