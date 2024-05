Due sub dispersi nella costa sud orientale della Sardegna

Si sono immersi per piazzare delle boe sottomarine e non sono più risaliti in superficie. Due sub sono dispersi a largo di Villasimius, lungo la costa sud orientale della Sardegna e sono in corso le ricerche da parte della Capitaneria di porto di Cagliari e dei vigili del fuoco.

Si tratta di due uomini, sub esperti, uno di Cagliari e uno di Villasimius.

I due si erano immersi, da quanto si apprende, per piazzare delle boe vicino al relitto della San Marco il piroscafo affondato nel 1941 vicino all'isola di Serpentara.

L'allarme è scattato intorno alle 17,30 quando il collega che si trovava sulla barca d'appoggio uscita da un diving di Villasimius, non vedendoli risalire ha chiamato il 1530. Sul posto sono arrivate le motovedette della Guardia Costiera e il gommone dei vigili del fuoco con il Nucleo sommozzatori. Le ricerche si sono svolte anche con l'ausilio, fino a quando la luce lo ha consentito, di un elicottero dei vigili del fuoco. I due sub si sono immersi a una profondità di oltre ottanta metri.





