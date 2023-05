E' ai domiciliari ma non sopporta la madre, 'arrestatemi'

(ANSA) - CAGLIARI, 25 MAG - "Non sopporto più di vivere in casa con mia madre, per questo sono evaso: arrestatemi". Lo ha detto questa notte un 44enne ai carabinieri della Compagnia di Dolianova.

L'uomo si trovava agli arresti domiciliari a Cagliari, a casa della madre, ed era sorvegliato speciale con braccialetto elettronico. Da diverso tempo la convivenza con la genitrice era diventata complicata. Ieri, dopo l'ennesima lite, l'uomo si è tagliato con le forbici il braccialetto elettronico e si è presentato in caserma dai carabinieri per essere arrestato.

Ha scelto Dolianova perché conosceva quei militari che lo avevano già beccato per qualche reato e si fidava di loro. I carabinieri lo hanno arrestato. Questa mattina è stato processato per direttissima: al giudice ha ribadito di voler tornare in carcere ed è stato accontentato: adesso si trova in cella a Uta. (ANSA).