Traghetti: più richieste per Sardegna, Moby anticipa rotte

La stagione turistica sembra andare nella direzione giusta per la Sardegna con un buon andamento delle prenotazioni che si registrano non solo nelle strutture ricettive ma anche nei posti sui traghetti. Proprio per venire incontro all'aumento delle richieste per arrivare nell'Isola il gruppo Moby-Tirrenia ha deciso di anticipare l'avvio di alcuni collegamenti che di norma sarebbero ripartiti a metà giugno.

La prima rotta è quella fra Piombino e Olbia e viceversa, operativa dal 4 giugno fino all'11 settembre. E' la strada più rapida per raggiungere la Sardegna: solo cinque ore e mezza per arrivare sull'isola. Ogni giorno il viaggio di andata da Piombino parte alle 14.45 ed arriva a Olbia alle 20.15, mentre il ritorno dalla Sardegna è alle 8.15 con arrivo nel porto toscano alle 13.45. Sempre per collegare la Toscana e la Sardegna sono già riprese anche le corse diurne quotidiane sulla Livorno-Olbia-Livorno, che si aggiungono alle tradizionali corse serali.