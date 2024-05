Comunali Cagliari, Azione si schiera con Alessandra Zedda

Rimasto fuori dal campo largo di centrosinistra che sostiene Massimo Zedda, Azione annuncia l'accordo politico e programmatico con la candidata del centrodestra per la carica di sindaco di Cagliari Alessandra Zedda, "la sola opzione che garantisce l'apertura reale e chiara di una strada che guarda al cambiamento". "Davanti ad uno scenario politico che in queste ultime ore vede un approdo finale sugli equilibri e le alleanze programmatiche per le comunali di Cagliari - si legge in una nota del partito di Calenda - Azione sceglie la linea della responsabilità e dell'innovazione. Dopo una profonda e aperta riflessione sulla prospettiva e il contributo del nostro partito nel contesto elettorale in corso abbiamo dunque deciso di portare avanti un accordo politico e programmatico con la candidata a sindaco Alessandra Zedda. Al centro di tutto c'è sempre la città, i temi sui quali intervenire e, soprattutto, le misure e gli interventi da attivare nell'immediato per l'apertura di una nuova stagione di crescita e sviluppo. Ce lo chiede la Cagliari, la sua gente e chi la vive ogni giorno: cittadini e cittadine, realtà commerciali, aziendali e sociali, un corpo vivo che esprime il cuore pulsante della nostra Cagliari. Per queste ragioni, in un'ottica di dialogo e alleanza, abbiamo scelto un'interlocuzione con chi oggi esprime la vera novità politica su Cagliari: Alessandra Zedda. Una scelta per guardare avanti, per il bene della comunità, ma soprattutto, per realizzare un progetto di città concreto e innovativo. L'orizzonte, dunque, è quello di confermare una convergenza tematica e politica con le forze che oggi rappresentano l'anima liberale di Cagliari, le stesse forze che con coraggio e con una dialettica ininterrotta hanno dato voce ai valori e alla competenza di una donna come candidata a sindaco della città".



