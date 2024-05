Europee: 13 i candidati sardi per Strasburgo

Sono 13 i candidati sardi alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno prossimi. Alle 20 la scadenza per la presentazione delle liste nelle cinque circoscrizioni in cui è suddivisa l'Italia.

Per Fratelli d'Italia il candidato sardo nel collegio Sardegna-Sicilia è il deputato Salvatore Deidda.

Nella lista Forza Italia-Riformatori-Noi moderati candidati l'esponente dei Riformatori sardi Michele Cossa e l'ex sindaca di Lula e già eurodeputata Maddalena Calia.

La Lega candida l'ex senatrice nuorese Lina Lunesu. Il M5s punta su due sardi in lista: Cinzia Pilo e Matteo Porcu.

Avs ha scelto Francesco Muscau, coordinatore regionale dei Verdi, mentre la candidata in quota Sinistra italiana, già annunciata, è Ilaria Salis, l'insegnante detenuta in Ungheria, di origini cagliaritane.

Nel Pd in campo la psicologa Angela Quaquero, ex presidente della Provincia di Cagliari.

Candidati con il movimento di Michele Santoro "Pace, terra, dignità" Gianni Fresu, ex segretario regionale di Rifondazione comunista, ed Elisa Monni (Liberu).

La coordinatrice regionale del Popolo della famiglia, Barbara Figus, è candidata con Libertà, il cartello elettorale di Cateno De Luca.

Azione punta, invece, su Nicola Trudu. Per Stati Uniti d'Europa la candidata sarda è Pierina Putzolu (Psi).



