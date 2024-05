Inaugurata a Porto Rotondo la Fiera Nautica di Sardegna

Il taglio del nastro in piazza Krizia a Porto Rotondo ha dato il via ufficiale alla terza edizione della Fiera Nautica di Sardegna, che segna l'inizio della stagione turistica in Gallura.

Un'edizione 2024 che porta con se numeri record e che coincide con l'anniversario della nascita, 60 anni fa, di Porto Rotondo: 180 le imbarcazioni di grande pregio in acqua e 156 il numero degli stand di espositori presenti nelle banchine della Marina, gestita dal Gruppo Molinas con a capo il general manager Matteo Molinas. "L'anno scorso, nella seconda edizione, la prima ospitata a Porto Rotondo, abbiamo gettato le basi ed appena si è conclusa quella edizione dal giorno successivo, abbiamo iniziato a lavorare per crescere e affrontare le sfide che si proporranno per i prossimi anni a venire", ha affermato Molinas durante l'inaugurazione.

Una cerimonia alla quale hanno preso parte il vice presidente della Regione e assessore al Bilancio, Giuseppe Meloni, e l'assessore al Turismo Franco Cuccureddu. "L'importanza della nautica e come questa viene vissuta in questo territorio è strettamente legata alle offerte delle attività a terra, a partire dal rimessaggio e fino ad arrivare all'enogastronomia.

Ecco perché è sempre più necessario fare squadra", ha detto Meloni portando i saluti dalla presidente Alessandra Todde.

Programmata e finanziata dalla Regione Sardegna con l'assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, la Fiera è realizzata dal Cipnes Gallura nell'ambito del programma di marketing territoriale "Insula Sardinia Quality World", con il patrocinio di Confindustria Nautica. Sull'intero settore da anni vi è in Gallura un importante opera di promozione e investimento, che riguarda anche la formazione professionale degli operatori. Stretta è infatti la sinergia con gli atenei di Sassari e Cagliari che a Olbia, con la collaborazione del Cipnes, hanno avviato nuovi percorsi universitari mirati.

La Fiera proseguirà fino a domenica 5 maggio con un ricco calendario di appuntamenti fatti di talk tematici e visite agli stand espositivi. "Le barche in acqua, gli stand a terra e gli eventi di Insula sono le tre gambe portanti della cinque giorni fieristica, a cui si aggiungono i talk tematici. Ci auguriamo che questa fiera, nata un po' in maniera estemporanea, continui nella sua crescita, così come è in grande crescita la nautica in Sardegna", dichiara Gianni Sarti, presidente del Cipnes Gallura.



