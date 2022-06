A Lula vince sindaco uscente, paese in lizza per ET

Lula, comune del Nuorese di 1.500 abitanti, candidato ad ospitare il centro europeo dell'Einstein Telescope per la ricerca delle onde gravitazionali, ha confermato il sindaco uscente: si tratta del geometra Mario Calia, 63 anni, in corsa con la lista "Lula solidale nel futuro, eletto per il terzo mandato consecutivo con il 41,2%, pari a 329 voti.

Seguono Pietro Castagna con il 32,5% e, molto distanziata con il 26,1%, Maddalena Calia, l'ex sindaca avvocata in carica dal 2002 al 2007, già esponente di Fi ed europarlamentare, nota per essere stata eletta dopo 13 anni di flop con nessuna lista presentata per il clima di paura che si viveva in paese. Un risultato deludente, che non la fa entrare nemmeno in Consiglio comunale. "Il popolo è sovrano e ha sempre ragione - commenta al telefono con l'ANSA - Io sono innamorata della democrazia, quando vince un sindaco evidentemente quel sindaco interpreta le esigenze della comunità. Sono stata chiamata da un gruppo di giovani che erano scontenti dell'attuale guida politica - spiega - così non è stato invece per la maggior parte dei nostri compaesani".

Mario Calia in questi anni ha investito molto per la promozione dell'Einstein Telescope, progetto finanziato dalla Commissione Europea. La candidatura del sito minerario Sos Enatos quale sede per ospitare il Centro europeo di rilevamento, è stata sposata anche dal Governo italiano.