Tennis: Musetti sconfitto in finale, a Cagliari vince Navone

Musetti sconfitto in finale in due set nel Challenger 175 di Cagliari dall'argentino Navone. Una giornata storta per l'azzurro, mai entrato davvero in partita: 5-7, 1-6 il punteggio. C'è stata partita solo nella prima frazione, poi il crollo del carrarino, nervoso e falloso. Bene il sudamericano numero 41 al mondo e terza forza del seeding.

Nel primo set molte difficoltà per l'azzurro che quando cerca i suoi colpi, non sempre li trova. Il fattore servizio non conta nei primi tre games: Musetti inizia la partita con un poco promettente doppio fallo. Si va avanti a furia di break e controbreak. Solo che Navone alla fine "conquista" la sua battuta e prova ad allungare: 3-1. Poi anche l'azzurro inizia a riprendersi il suo servizio. E rimane sulla scia. Sino al break del cinque pari. Il problema è il solito controbreak di Navone.

Che poi però conserva il servizio e si aggiudica il primo set: 7-5. Nella seconda frazione Musetti parte ancora con tanti errori: fatica a trovare soluzioni tattiche per mettere in difficoltà l'avversario e il break del 2-1 per l'argentino è la inevitabile conseguenza. Da lì all'abisso il passo è breve: il secondo servizio perso di fila significa 4-1 per Navone. Poi c'è solo Navone: l'argentino è il nuovo re del Sardegna Open di Cagliari.



