Rischio idrogeologico: a Olbia rinasce il ponte di via Petta

(ANSA) - OLBIA, 15 FEB - Demolito e ricostruito per ridurre il rischio idrogeologico, il ponte di via Petta è stato riaperto: "Quest'opera è stata realizzata per mitigare il rischio idrogeologico delle aree poste nelle vicinanze del ponte. Abbiamo inoltre riqualificato la viabilità veicolare, ma soprattutto quella pedonale, che risultava sprovvista di idonei marciapiedi in entrambi i lati", ha spiegato il sindaco Settimo Nizzi che ha inaugurato la nuova struttura.

Il ponte è stato realizzato con spalle in cemento armato gettate in opera e travi prefabbricate. Sono stati interessati dai lavori anche la vicina stazione di sollevamento fognario, la condotta e altri sottoservizi. Per realizzare l'intero intervento sono stati spesi circa 900.000 euro. (ANSA).