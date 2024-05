Travolto da un autobus del Ctm, ciclista muore ad Assemini

È stato travolto e ucciso da un bus del Ctm mentre attraversava un incrocio in sella alla sua bicicletta. E' la dinamica dell'incidente stradale avvenuto questa mattina ad Assemini, in cui ha perso la vita un uomo di 76 anni, Giovanna Mostallino, del posto. I medici del 118 hanno provato per circa 40 minuti a rianimarlo ma per lui non c'è stato niente da fare. La dinamica dell'investimento è ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia municipale di Assemini.

L'incidente, secondo una prima ricostruzione, è avvenuto poco dopo le 11,30 all'incrocio tra via Po e via Sarcidano. Il ciclista stava percorrendo via Po in direzione del centro di Assemini e mentre attraversava l'incrocio è stato travolto dal mezzo pubblico, finendo sotto la parte anteriore. L'autista si è subito fermato per prestare soccorso. Sul posto sono poi arrivati gli agenti della Municipale e un'ambulanza del 118.

