Solinas, "negli scritti di Grazia Deledda messaggio universale"

"Un'artista pura, che ha vissuto a Nuoro in un microcosmo che le ha consentito di rappresentare i propri scritti e il proprio genere letterario in modo assolutamente libero". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas a margine delle celebrazioni in Consiglio regionale per i 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda. "E' stata una donna che con il cuore e l'anima, con capacità e potenza, è riuscita a trasmettere un messaggio universale - ha spiegato il governatore - Tutto questo credo sia stato avvertito dai lettori e soprattutto da chi ha selezionato il suo nome per il Nobel per la letteratura".