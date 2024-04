Scontro tra due auto a Serramanna, grave un 26enne

Incidente stradale fra due auto questo pomeriggio a Serramanna: tre le persone rimaste ferite.

Il più grave, un 26enne, è stato trasportato con l'elisoccorso al Brotzu di Cagliari.

L'incidente, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, è avvenuto all'ingresso di Serramanna, sul cavalcavia ferroviario circonvallazione ovest.

Sul posto sono intervenuti insieme ai militari dell'Arma, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118.

Tutti i feriti sono in codice rosso per dinamica, i due meno gravi sono stati trasportati all'ospedale di San Gavino Monreale.

I carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente. Il traffico sta subendo rallentamenti.



