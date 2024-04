Camion rifiuti contro un'auto a Selargius, grave una donna

Due feriti, di cui uno grave, e traffico in tilt. E' il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina sulla statale 554 all'altezza di Selargius. Una donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari. Si sono scontrati un camion per la raccolta dei rifiuti e un'auto condotta dalla ferita. L'incidente è avvenuto all'incrocio con via Torrente. A causa dell'impatto il mezzo che trasportava rifiuti si è ribaltato su un lato. Sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco, mentre si stanno occupando dei rilievi i carabinieri. Le condizioni della donna sono gravi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Il traffico nella zona sta subendo forti rallentamenti.



