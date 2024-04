Scontro tra camion e auto, chiusa la statale 195 a Sarroch

Due feriti lievi e strada momentaneamente chiusa la traffico. È il bilancio dell'incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio lungo la statale 195 a Sarroch.

Per cause ancora da accertare, si sono scontrati un mezzo pesante e un'auto. L'incidente è avvenuto lungo la Sulcitana, all'altezza del chilometro 22,700.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, la polizia locale e il personale dell'Anas.

I due feriti, i conducenti dei due mezzi, sono stati trasportati in codice giallo in ospedale.

La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico.



