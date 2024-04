Tamponamento in galleria sulla 131 a Budoni, un ferito grave

Tamponamento all'interno della galleria S'Iscala, sulla statale 131 Dcn, all'altezza di Budoni, in direzione Nuoro. L'incidente ha visto coinvolti un camion e un'auto sulla quale viaggiavano due uomini, uno dei quali trasportato con l'elisoccorso del 118 all'ospedale San Francesco di Nuoro in codice rosso, ma non in pericolo di vita. La galleria è rimasta chiusa per qualche ora, poi è stata riaperta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Nuoro, il personale dell'Anas e le forze dell'ordine, che hanno rimosso i mezzi, regolato il traffico e proceduto ai rilievi.

