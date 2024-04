Ramelli: tensione a Cagliari a cerimonia di commemorazione

Tensione e traffico bloccato in serata a Cagliari per la cerimonia di commemorazione di Sergio Ramelli, il giovane del Fronte della gioventù ucciso nel 1975 da un gruppo di militanti della sinistra extraparlamentare legati ad Avanguardia operaia. Un centinaio di persone appartenenti a movimenti antifascisti ha cercato di raggiungere la piazzetta di fronte al Tribunale dedicata allo stesso Ramelli, inaugurata poco più di un mese fa, dove era in programma un evento in ricordo del militante di destra.

Il contro corteo si è mosso da piazza Garibaldi e ha saltato la strada di collegamento con la manifestazione per commemorare Ramelli. Ma poco dopo ha girato verso via Oristano per provare a imboccare via Deledda nel tentativo di arrivare alla piazzetta intitolata al giovane ucciso. Ad attenderli però c'erano le forze dell'ordine in tenuta antisommossa. Polizia e manifestanti non sono entrati in contatto perché il corteo, dopo alcuni slogan, ha puntato verso via Sonnino.

Allo stesso tempo la cerimonia è andata avanti con la sistemazione di una rosa appesa alla targa intitolata a Ramelli.

La stessa targa, imbrattata durante la notte, è stata ripulita dai militanti. Non si registrano per il momento scontri tra i partecipanti alle due manifestazioni.



