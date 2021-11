Un grosso masso cade sulla strada a Nuoro

Dopo le incessanti piogge di questi giorni un grosso masso si è staccato dalla parete ed è caduto sulla strada provinciale sp 42 che da Nuoro porta al monte Ortobene. Fortunatamente l'incidente non ha coinvolto nessuno: sulla carreggiata infatti non transitavano macchine. Il fatto è avvenuto intorno alle 20.30 dopo un pomeriggio di pioggia, che probabilmente ha provocato lo smottamento del terreno e il distacco del masso dalla roccia. Sul posto per rimuovere il macigno e mettere in sicurezza la strada, sono intervenuti i Vigili del fuoco, i tecnici della Provincia di Nuoro e i Carabinieri. La Provincia, ente gestore del tratto viario, ha provveduto a chiudere 4 Km di strada, che va da Sedda Ortai a Farcana. Domani i tecnici procederanno a effettuare il monitoraggio del pendio per scongiurare nuovi smottamenti.