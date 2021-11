Exploit di Cagliari per qualità ambientale, 16/a in Italia

Cagliari col 16/o posto è tra i 20 capoluoghi italiani con le migliori performance green. Un balzo in avanti di ben 16 posizioni, era 32/a nel precedente rapporto. E' quanto emerge dalla 28/a edizione di Ecosistema Urbano 2020, il report annuale stilato da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24. I dati sono frutto della verifica di 18 parametri raggruppati in 5 macro-aree aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente. A dare la spinta più consistente sono state le voci raccolta differenziata, trasporti e interventi sul verde pubblico.

Si registra una riduzione pro capite di differenziata diminuita a 459 kg per abitante. Cagliari è al 69, 9% e come ha annunciato l'assessore all'innovazione tecnologica Alessandro Guarracino "siamo già al 73% quest'anno e contiamo di migliorare ancora". La mobilità rappresenta il 25% dell'indice seguita da aria e rifiuti (20%), acqua e ambiente urbano (15%) ed energia (5%). Per l'offerta del trasporto pubblico, Cagliari si piazza al secondo posto dopo Trieste, bene l'utilizzo dei bus da parte dei passeggeri con 147 viaggi medi all'anno. "Il Ctm sta contribuendo ad un trasporto pubblico sostenibile ed elettrico", ha detto Ahmed Naciri, presidente di Legambiente Cagliari.

Il verde fruibile è poi di 56,2 metri quadri per abitante. "Un risultato più che soddisfacente, testimonia l'impegno della nostra amministrazione in questi anni e la grande partecipazione dei cittadini - sottolinea il sindaco Paolo Truzzu - non è un punto di partenza ma di arrivo, vogliamo continuare a investire sul verde e rendere Cagliari sempre più sicura e accogliente". Nacid esprime soddisfazione ma evidenzia anche le criticità. "La dispersione della rete idrica si attesta al 53, 5%. Preoccupante poi è il numero di auto, oltre il 67% ogni 100 abitanti". Tra le dieci best practice in Italia c'è anche Cagliari con il progetto a Is Arenas, presentato dal Comune di Cagliari e Abbanoa, per il recupero delle acque depurate da utilizzare per l'irrigazione dei parchi cittadini. I lavori saranno consegnati il 15 dicembre, come ha annunciato l'assessore Alessio Mereu.