Cagliari ottava in Italia in classifica città più social

Cagliari all'ottavo posto delle città più social d'Italia. Lo evidenzia l'indagine di FPA, società del gruppo Digital360, sull'utilizzo dei social network in 107 comuni capoluogo. Gli indicatori: presenza, tasso di penetrazione, frequenza di aggiornamento su Facebook, YouTube e Twitter, oltre che produzione di contenuti per questi ultimi due. Capoluogo sardo bene soprattutto su Twitter con Bologna, Venezia, Roma e Firenze.

"La ricerca evidenzia come la grande spinta digitale indotta dalla pandemia abbia inciso anche sull'utilizzo dei social network, diventati ormai strumento imprescindibile di comunicazione pubblica sia come canale di informazione diretta che come piattaforme di interazione e coinvolgimento dei cittadini - spiega Gianni Dominici, direttore generale di FPA - Oggi quattro quinti dei comuni capoluogo italiani ha almeno cinque strumenti social attivi". La classifica per numero di follower assoluti su Facebook, ovviamente, vede in testa i comuni demograficamente più consistenti, come Roma con 476mila follower, Milano con 216mila, Torino con 144mila e Napoli con 142mila. Il loro tasso di penetrazione però non è alto (mediamente 15 follower ogni 100 abitanti). Fa eccezione Bologna, quinta per numero di follower (135mila) e un tasso di penetrazione di 34,5.

In termini relativi, i tassi di penetrazione più elevati (quoziente follower ogni 100 abitanti pari o superiore a 50) si riscontrano a Crotone (62,4), Verbania (53,8), Caserta (50,3), Macerata (49,8) e Rimini (49,3). La diffusione di Twitter è più concentrata su alcune realtà. Le quattro maggiori città per numero di follower sono Roma, Milano, Torino e Napoli, che coprono anche il 67% dei follower totali (contro il 30% nel caso di Facebook). Analizzando il tasso di penetrazione tra la popolazione, Firenze è al primo posto con un quoziente di 26,5 follower ogni 100 abitanti, davanti a Milano, Torino, Cagliari e Bologna.