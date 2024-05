Controlli su terreno inquinato, donna arrestata per resistenza

Blitz della polizia locale di Olbia in un terreno privato nella zona di Su Lizzu, vicino all'area del cimitero nuovo.

Gli agenti comandati da Giovanni Mannoni, su disposizione della procura della Repubblica di Tempio Pausania, stamani si sono recati nell'appezzamento di terra chiuso da un cancello per effettuare alcuni sopralluoghi e controlli e verificare la presenza di rifiuti e materiale potenzialmente inquinante, ma sono stati fermati da alcuni abitanti della zona che ne hanno ostacolato per oltre mezz'ora l'accesso all'area.

Una donna è stata arrestata per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, perché durante l'operazione, alla quale hanno partecipato anche le guardie zoofile dell'Ages e una pattuglia dei Carabinieri della stazione locale, si sono verificati diversi momenti di tensione.

Anche in passato l'area era stata oggetto di controlli da parte della Procura per il sospetto di inquinamento ambientale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA